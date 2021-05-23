شركة الكهرباء: تركيب 4 محولات هوائية جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب 4 محولات هوائية 200 كيلو فولت أمبير بدل المعطوبة التي تضررت أثناء الأحداث التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية بمنطقة الزطارنة.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرقة الخطوط الصباحية التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي قامت السبت بتركيب عدد 4 محولات هوائية 200 كيلو فولت أمبير بدل المعطوبة التي تضررت أثناء الأحداث التي شهدتها جنوب العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية بمنطقة الزطارنة.