المشري: أدرس الترشح للانتخابات الرئاسية

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وزعم خالد المشري، في حوار مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، أن مجلس الدولة عمل على حلحلة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف المشري، أن الظروف الحالية التي تشهدها ليبيا لا تمكن بعض المرشحين من تنظيم حملات انتخابية في بعض مناطق ومدن البلاد، على حد تعبيره.

وادعى المشري، أن مجلس الدولة يؤيد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مذكرا بطرحه مبادرة في العام 2019 نصت على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2020، متابعا عدم تجاوب بعض الأطراف حال دون ذلك.