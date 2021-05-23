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المشري: أدرس الترشح للانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه يدرس الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وزعم خالد المشري، في حوار مع برنامج «فلوسنا» المذاع على «قناة الوسط»، أن مجلس الدولة عمل على حلحلة كل العقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف المشري، أن الظروف الحالية التي تشهدها ليبيا لا تمكن بعض المرشحين من تنظيم حملات انتخابية في بعض مناطق ومدن البلاد، على حد تعبيره.

وادعى المشري، أن مجلس الدولة يؤيد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، مذكرا بطرحه مبادرة في العام 2019 نصت على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2020، متابعا عدم تجاوب بعض الأطراف حال دون ذلك.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • عندما قامت الدوله العبريه علي أنقاض دولة فلسطين العربيه استدعي الصهاينه العالم الفزيائي أنشتاين كي يرأس اول وزاره صهيونيه فأعتذر الرجل رغم انه جدير بالمنصب وقال بإمكاني ان اخدم دولة اسرائيل في مجالي الفزيائي أما رئاسة الوزاره فشوفوا لها من هو اقدر مني في الفهم السياسي فهكذا الرجال الذين يستحوا فخيركم من عرف قدره ووقف دونه فمتي يعتذر المسجي عن مزاحمة من هم اقدر واجدر منه ومتي سيقول بامكاني خدمة ليبيا كعتال في مصنع أسمنت او جزار في سلخانه او مساعد بيطري نمسك الحمير والعجول للبيطري حتي يعالجها فالي متي يا ليبيين سيدل الأميين وانصاف المتعلمين عاملين تشويش ويزاحمون في المتعلمين والمثقفين في قيادة ليبيا الي الامام ففاقد الشئ لا يعطيه ولماذا يضع نفسه في مكان حتي يسمع مالا يرضيه

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