طرابلس. انطلاق فعاليات المنتدى والمعرض الليبي التونسي الأول

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى والمعرض الليبي التونسي الأول بقاعة معرض طرابلس الدولي، تحت عنوان التوأم الاقتصادي نحو افريقيا.

ويقام هذا المعرض على هامش الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة التونسي المشيشي إلى جانب وفد تونسي رفيع المستوى.

ويشارك في هذا المعرض 1200 مشاركا تونسيا من قطاعات الأعمال المختلفة تنقلوا برا وجوا إلى العاصمة الليبية طرابلس، من أجل حضور المنتدى ودرس الصفقات المشتركة الممكنة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يفتح هذا المنتدى آفاقا واسعة للتعاون التونسي الليبي، ويهيئ إلى إعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوياتها ما قبل 2010 أو أحسن بكثير، بعد التغيرات التي حصلت في الجارتين .

