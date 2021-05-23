محلل إيطالي: المرتزقة والانتخابات أبرز محاور مباحثات الدبيبة في روما

استعرض المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، تفاصيل زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة الإيطالية روما، المقررة في 31 مايو الجاري.

وقال روفينيتي، الخبير لدى مجلة فورميكي الإيطالية، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشروق» المصرية: “إن الدبيبة من المحتمل أن يزور إيطاليا برفقة 5 وزراء من حكومته وبعض مستشاريه، حيث سيتم التطرق إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية الدبلوماسية”.

وأضاف “سيتم دراسة القضايا المتعلقة بالطاقة بعمق من حيث التعاون مع شركة إيني الإيطالية في مجال النفط والغاز والمسائل المتعلقة بالطاقة البديلة، وخاصة إمكانية جلب الخبرات الإيطالية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة إلى ليبيا، وخصوصا في الجنوب”.

وتابع “سيتم التطرق إلى البنية التحتية خصوصا بناء طريق طرابلس-بنغازي السريع الذي ستنفذه شركات إيطالية، كما سيتم التطرق إلى موضوع الصيد وتقييم إنشاء مشاريع مشتركة إيطالية ليبية وتعاون بين شركات الصيد الليبية والإيطالية لمحاولة حل مشكلة الصيد”.

واستطرد “سيتم بحث الجهود لتعزيز التعاون الليبي الإيطالي لتجنب مغادرة المهاجرين وإدارة مراكز الاستقبال بشكل أفضل، كما سيتم بحث الوضع السياسي بشكل عام، مع إشارة خاصة إلى التحضير لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، وبعض المسائل مثل وجود المرتزقة ودمج الميليشيات في القوات العسكرية النظامية”.

وواصل “إيطاليا ستواصل دعم حكومة الدبيبة في تحقيق هذه الأهداف استعدادًا لمؤتمر برلين الثاني الذي سيعقد في 23 يونيو المقبل، ويجب على المجتمع الدولي، الاستمرار في دعم حكومة الدبيبة من أجل دفع العملية السياسية ومواصلة حل القضايا التي لا تزال مفتوحة”.