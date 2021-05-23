«ليبيا تقلب الصفحة».. «الأزمات الدولية» ترصد أهم تحديين قبل الانتخابات

قالت مجموعة الأزمات الدولية، إن الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تواجه تحديين رئيسيين أمام عودة الاستقرار في البلاد، بعد نحو ثلاثة أشهر من تولي السلطة التنفيذية الموقتة مقاليد إدارة البلاد في مرحلة انتقالية تنتهي في ديسمبر المقبل.

وأوضحت المنظمة – ومقرها بروكسل في تقرير«ليبيا تقلب الصفحة»، أن التحدي الأول هو «عدم وجود اتفاق بين الفصائل الليبية بشأن طريقة إجراء الانتخابات نهاية العام، سواء أكانت استفتاء على دستور أو انتخابات برلمانية ورئاسية».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الليبي في جنيف. وأشار تقرير الأزمات الدولية إلى أن التحدي الثاني هو «الغموض القانوني بشأن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقا لخارطة التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة».

خلاف حول القائد الأعلى للجيش

ونوه إلى أن «المجلس الرئاسي يحمل هذا العنوان (منصب القائد الأعلي)، ومع هذا لم يصادق البرلمان عليها بطريقة رسمية حتى الآن. لافتا إلى أن «الخلاف السابق حول من يتولى هذا المنصب في ظهور اثنين من التحالفات العسكرية».

وأوصى التقرير «الفصائل الليبية بالاتفاق على الإطار القانوني للانتخابات في أواخر عام 2021»، مضيفا «ينبغي على البرلمان أن يعترف صراحة بالمجلس الرئاسي الجديد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نصّت خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة في نوفمبر 2020».

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كما حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس النواب وبالتنسيق مع حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي أن «يوافق إما على خارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة أو على وثيقة تعادلها تعترف صراحة بالمجلس الرئاسي كقائد أعلى للقوات المسلحة وأن يوضح صلاحيات الحكومة والمجلس على التوالي».

ملتقى الحوار وتحريك العملية السياسية

وفي حين وصف تقرير «الأزمات الدولية» التطورات التي أفضت إلى تشكيل السلطة التنفيذية الموقتة بـ«المذهلة»، فإنه اعتبر أن «أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يمتلكون فرصة أكبر بتحريك العملية السياسية إلى الأمام، كما فعلوا في فبراير عندما اختاروا سلطة تنفيذية جديدة، على عكس أي من المؤسسات القائمة، التي لا تمتلك حافزاً كبيراً على تغيير الوضع الراهن»

وقالت كبيرة المحللين عن ليبيا في «الأزمات الدولية» كلوديا غازيني: «في رأينا حل هذين التحديين أول خطوة لمساعدة عودة استقرار ليبيا». وأضافت إن التقرير «سلط الضوء على التقدم الذي حققته ليبيا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لتوحيد بلد منقسم وفي حالة حرب منذ العام 2014».

وتأسست مجموعة الأزمات الدولية في العام 1995، وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها بروكسل ومهمتها منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية وإسداء المشورة.

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