المشيشي: تطابق وجهات النظر بين ليبيا وتونس بشأن تسهيل إجراءات التنقل

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تطابق وجهات النظر بين ليبيا وتونس فيما يتعلق بالعلاقات الليبية التونسية وتسريع وتسهيل إجراءات التنقل بين تونس وليبيا.

وأضاف المشيشي في تصريحات صحفية بحضور مراسل بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الأحد خلال افتتاح الملتقى والمعرض الليبي التونسي في العاصمة طرابلس أن الشعبين التونسي والليبي هما شعب واحد مشددا على الرغبة في رفع كل القيود التي تحد من إقامة المواطن الليبي وتنقلاته لأن المواطنين الليبي والتونسي أشقاء ويجب ترجمة هذا على أرض الواقع على مستوى التشريعات

وشدد المشيشي على أن الشعوب تمكنت من تجاوز الحدود الصناعية المتعلقة بالاستثمار والحركة التجارية مؤكدا أن ليبيا وتونس شعب واحد في دولتين ويجب أن يكون الاقتصاد واحد ومتكامل يعود على الليبيين والتونسيين بآثار إيجابية

وبين المشيشي أن الملتقى والمعرض الليبي التونسي مميز حيث يشهد حضور مؤسسات تونسية تجيد التعامل مع المؤسسات الليبية مؤكدا وجود شراكة قديمة بين المؤسسات.

ولفت إلى أن الملتقى يشهد مشاركة أكثر من 150 شركة وأكثر من 1200مستثمر معتبرا أن هذه انطلاقة اقتصادية حقيقية يجب مواكبتها برفع القيود الاقتصادية التي تقف أمام الاستثمار من الجهتين