متخوفًا من عدم إجراء الانتخابات في موعدها.. الدرسي: 24 ديسمبر تاريخ مخيف لبعض الدول

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن بعض الأطراف التي تريد التواجد في المشهد السياسي أو العسكري يضعون آلية محددة لاختيار مرشحي المناصب السيادية بحيث تكون على مبدأ المحاصصة.

وأشاد في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، بالآلية التي يمكن التوصل إليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة إذ هي الأفضل، مُبينًا أن ليبيا تنقسم إلى ثلاثة أقاليم تتطلب وضع آلية ترضي كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا مبدأ معمول به في كل دول العالم.

ولفت إلى أنه يتخوف من عدم الالتزام بإجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النهج تسير عليه كافة الأطراف السياسية الليبية بعد أحداث 11 فبراير.

وأشار إلى أن 24 ديسمبر هو تاريخ مخيف لعدد من الساسة والدول الإقليمية والدولية في ظل طرق مغلقة واصطفاف سياسي وجهوي وإيديولوجي، وفي ظل الانقسام الشديد يصعب إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

ودعا إلى التركيز على المصالحة الوطنية في ليبيا وإصلاح ما تم إفساده في البلاد ووجود المرتزقة والانقسام الدولي، مضيفاً أنه يجب معالجة كل هذه الملفات لإجراء الانتخابات.