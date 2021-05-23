الدبيبة: كل أشقاء ليبيا وأجوارها شركاء في التنمية والأعمار والبناء

رحب رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة خلال افتتاح المنتدى والمعرض الليبي التونسي بطرابلس اليوم الأحد بكل اشقاء ليبيا واجوارها واصفا اياهم بالشركاء في التنمية والأعمار والبناء.

وشدد على أن الأعمار والاستقرار سيكون عنوان ليبيا في السنوات القادمة.

واوضح الدبيبة ان مقر المعرض “كان بالأمس يقصف بالصواريخ من السماء واليوم أصبح مكانا للاحتفال وستعود الحياة الى شريان طرابلس” حسب تعبيره.

وتابع “طلبوا منا تأجيل هذا الحدث لان المكان غير جاهز لكننا عزمنا على إقامته لنعطي رسالة للعالم ان ليبيا جاهزة لاستقبال الجميع “.