الجازوي: تعديلات الحكومة على الميزانية لم تراع كل الملاحظات وتوجد مساومات بربط إقرارها بالمناصب السيادية

كد عضو مجلس النواب، وعضو جماعة الإخوان الإرهابية سعد الجازوي، وجود أطراف عديدة تحاول المساومة وربط إقرار الميزانية بالمناصب السيادية.

وقال الجازوي في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، إن تعديلات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي أجرتها على الميزانية المقترحة لم تكن ملبية لكل النقاط التي طالبت بتعدليها اللجنة المالية.

وأضاف أن “بندا المرتبات والطوارئ يعطي الحكومة الصلاحية والتخويل بالتصرف فيهما، ولكن المعضلة في بندي المشاريع والتنمية هما الذين عليهما ملاحظات واعتراضات كثيرة”، وفقا لقوله.

وحول مكان انعقاد الجلسة البرلمانية لمناقشة إقرار الميزانية المعدلة، أوضح أنه “من المفترض أن تكون في مدينة طرابلس، حسب آخر اتفاق لأعضاء النواب في اجتماعهم الأخير في طبرق”.

وذكر أن “مجموعة كبيرة تسعى لعقد الجلسة في طرابلس ولكن دون وضوح لأي معالم، وأن الاجتماع سيكون لمناقشة التعديلات التي قامت بها ورؤية إذ كانت ستُقر أو ترسل من جديد للتعديل”.