غازي معلى: تطوير التعاون بين تونس وليبيا يتم عبر معالجة التشوهات الاقتصادية والأمنية

إعتبر المختص في الشأن الليبي غازي معلى أن تونس لا تحتاج إلى هبات من ليبيا كما أن ليبيا ليست في حاجة إلى معونات تونس.

وأكد معلى, في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأحد على هامش الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا, أن تطوير التعاون والعلاقات الثنائية بين تونس وليبيا يتمان عبر معالجة التشوهات والخروقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين والتي شكلت دوما مصدر قلق واحتقان, بل وفي أوقات سابقة, كان لها تأثيرات سياسية ما كان بالإمكان تفاديها.

وأوضح معلى أن الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين يحتاج إلى فهم التحديات العملية التي تواجه إقامة علاقات طبيعية اقتصادية وأمنية تنعكس تنمية ورفاه على الشعبين التونسي والليبي.

وتابع بقوله: “يمكن التفكير في إنشاء منطقة صناعية تجارية حرة واسعة على الحدود المشتركة بين البلدين, كما يمكن توفير الظروف المناسبة لمعاملة الليبيين والتونسيين على أساس الحريات الأربع, أي التنقل والإقامة والعمل والتملك, ويمكن كذلك السماح للتونسيين أو الليبيين في الاستثمار في البلدين في كل المجالات دون قيد أو شرط”.

وأشار في السياق ذاته إلى أن تطوير مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين يتم كذلك بتفعيل اتفاقية الدفع الثنائي المشترك بين المصرفين المركزيين, مبينا أن هذا الأمر سهل عمليات التبادل التجاري بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين في الماضي.

كما دعا غازي معلى إلى ضرورة توحيد منظومات الدعم والعمل على المقاصة النقدية بين البلدين, مؤكدا أنه هناك الكثير مما يمكن فعله والذي يؤمن الغذاء والتداوي والتكامل الاقتصادي المشترك بين تونس وليبيا.