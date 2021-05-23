بالصور.. الدبيبة والمشيشي يفتتحان المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي، صباح الأحد فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين.

ويستمر المنتدى والمعرض على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200رجل أعمال.

وأجرى الدبيبة والمشيشي جولة في أروقة المعرض اطلعا خلالها معروضات أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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