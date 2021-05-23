شركة الواحة: صيانة الآبار وإجراء الاختبارات الدورية

أعلنت شركة الواحة للنفط اليوم الأحد إيقاف التسرب بالبئر CASING LEAK )) ودخوله للخدمة وتوصيله بالمحطة L3 .والعمل على البئر L46-59w

وأكدت شركة الواحة للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه ضمن جهود إدارة الحفر وصيانة الآبار المستمرة من أجل صيانة ورفع كفاءة الآبار وبعناصر وطنية، تم الانتهاء من العمل على البئر L46-59w تحت إشراف مكتب الحفر وصيانة الآبار بحقل السماح كما جرى العمل على غلاف البئر( CASING LEAK ) وتحديد موقع التسرب والنجاح في إيقافه.

وأشارت شركة الواحة إلى أن النتائج ظهرت كانت جيدة ما سيعزز من الإنتاج في البئر مؤكدة أنه بعد إجراء بعض الاختبارات فإن البئر دخل الخدمة وتم توصيله بالمحطة L3 .