حيا رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي الليبيين على حسن استقبال الوفد الرسمي التونسي الذي يؤدي زيارة إلى طرابلس برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال الغنوشي, في تدوينة على صفحته الرسمية على “فايسبوك”: “نحيي الإخوة الليبيين, وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة, على حسن استقبال الوفد التونسي برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي ومشاركة عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي التُونسي ورؤساء المنظمات الوطنية ورجال الاعمال, كما نثمن التصريحات الإيجابية من الطرفين حول آفاق التعاون ونرحب بالإتفاقات التي أبرمت بين تونس وليبيا ونتمنى أن تكون فاتحة خير لمزيد التكامل لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين”.