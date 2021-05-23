الفيتوري: البعثة الأممية عاجزة عن إخراج تركيا من ليبيا

قال رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لن تنجح في إخراج المرتزقة والقوات التركية من ليبيا، لأن الرئيس التركي ضرب بكل المواثيق والمعاهدات عرض الحائط، وهو بالتالي لن يلتفت للمناورات السياسية.

وأضاف الفيتوري، في تصريحات صحفية، أن كل تحركات وزارة الدفاع التركية في الداخل الليبي لا توحي بخروجهم في وقت قريب، فهم موجودون في القواعد العسكرية غربي البلاد “معيتيقة، والكلية الجوية و الوطية” ويضخون لها أطنانا من المعدات الحربية.

وأكد أن الحكومات السابقة لليبيا لم تقدم لها إلا مزيدا من الفوضى والدماء، ولعل أسوء جرائم حكومة فائز السراج هو استجلاب القوات التركية لاحتلال ليبيا.

وشدد المحلل السياسي، على أن أردوغان لا يبحث عن حلول للخروج من ليبيا، وأن كل ما يريده حقا هو وجود الفوضى الخلاقة التي بفضلها سيستمر في نهب الخزينة الليبية بواسطة عملائه.