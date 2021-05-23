الدبيبة يوجه رسالة إلى الفعاليات الاقتصادية في افتتاح المنتدى الليبي التونسي

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في ليبيا وتونس إلى تكثيف التواصل وعقد المنتديات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار، ويفتح مجالات واسعة للتعاون في البلدين.

وقال الدبيبة في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي التونسي اليوم بمعرض طرابلس الدولي بحضور رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي «اخوتي اليوم والأمس ما أبعد امس عن اليوم، هذا الموقع كان بالأمس يتلقى صواريخ من السماء واليوم نرى بأن الليبيين محتفلين بإعادة هذا الشريان الحيوي»، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

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وحيا الدبيبة في كلمته الجهود التي قام بها منظمو هذا المحفل الاقتصادي الكبير والمعرض المصاحب له، مُرحبا بكل شركاء ليبيا في البناء والتنمية والإعمار. وقال رئيس الحكومة « لانريد الدمار بعد اليوم نريد الأعمار وليصبح عنوان ليبيا الامن والاستقرار إن شاء الله».

وفي وقت سابق اليوم، افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونظيره التونسي فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، الذي يستمر المنتدى والمعرض على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200 رجل أعمال.

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