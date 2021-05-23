الفرجاني: يجب إقالة السائح قبل الانتخابات لأنه غير أمين

طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ”، غير الشرعية، سميرة الفرجاني، بإقالة عماد السائح رئيس المؤسسة الوطنية للانتخابات لأنه غير أمين، على حد زعمها، مشيرة إلى أن السائح، يقول إن أي تغيير في رئاسة المفوضية سيربك عملية الانتخابات”.
وأضافت الفرجاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحدث بمنطق غريب وكأنه حاكم للبلاد وبدونه سينتهي كل شئ؟”.
وتساءلت:” هل العملية الانتخابية يقوم بها عماد السائح أم أن معظمها تعتمد على المدارس والمدراء والأساتذه العاملين بها، وإلا يكفي صمته وتواطئه في انتخابات برلمان طبرق الذي صمت عن الانتهاكات الجسيمة التي حدثت بها والتجاوزات، بل وحتى التزوير؟”.
وتابعت: ”بعد ضغط كبير من المجتمع المدني اضطر للاعتراف 23 مركزا للاعتراف بتزوير وخروقات، وبرغم هذا رفض أن يعاد بها الانتخابات لأن النتائج كانت لصالح تيار جبريل”.
وشددت على ضرورة المطالبة بإقالة عماد السائح قبل الانتخابات لأنه شخص غير أمين، فمن صمت عن كل ماحدث في انتخابات البرلمان لاثقة فيه أبدا، ويجب إقالته خصوصا بعد أن طالبت ببقائه بعض الدول، وهذا يضع عليه الآلاف من علامات الاستفهام، ما دخل دول العالم في إبقاء أو إقالة رئيس مفوضية انتخابات لدولة ليست دولتهم”.
وتساءلت:” لماذ يتدخلون بشكل سافر في بلادنا؟، إن لم تكن هذه الدول تعول عليه في أمر ما، ولا ننسى أن تم تغيير رئاسة المفوضية بعد انتخابات المؤتمر الوطني ولم يحدث شئ ولم ينقلب العالم، ولم تقف الانتخابات، بل في نظري يجب تغيير المفوضية بعد كل انتخابات حتي نتجنب الكثير من الأمور التي تضر بنتائج الانتخابات.
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