الفرجاني: يجب إقالة السائح قبل الانتخابات لأنه غير أمين

طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ “حكومة الإنقاذ”، غير الشرعية، سميرة الفرجاني، بإقالة عماد السائح رئيس المؤسسة الوطنية للانتخابات لأنه غير أمين، على حد زعمها، مشيرة إلى أن السائح، يقول إن أي تغيير في رئاسة المفوضية سيربك عملية الانتخابات”.

وأضافت الفرجاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات يتحدث بمنطق غريب وكأنه حاكم للبلاد وبدونه سينتهي كل شئ؟”.

وتساءلت:” هل العملية الانتخابية يقوم بها عماد السائح أم أن معظمها تعتمد على المدارس والمدراء والأساتذه العاملين بها، وإلا يكفي صمته وتواطئه في انتخابات برلمان طبرق الذي صمت عن الانتهاكات الجسيمة التي حدثت بها والتجاوزات، بل وحتى التزوير؟”.

وتابعت: ”بعد ضغط كبير من المجتمع المدني اضطر للاعتراف 23 مركزا للاعتراف بتزوير وخروقات، وبرغم هذا رفض أن يعاد بها الانتخابات لأن النتائج كانت لصالح تيار جبريل”.

وشددت على ضرورة المطالبة بإقالة عماد السائح قبل الانتخابات لأنه شخص غير أمين، فمن صمت عن كل ماحدث في انتخابات البرلمان لاثقة فيه أبدا، ويجب إقالته خصوصا بعد أن طالبت ببقائه بعض الدول، وهذا يضع عليه الآلاف من علامات الاستفهام، ما دخل دول العالم في إبقاء أو إقالة رئيس مفوضية انتخابات لدولة ليست دولتهم”.

وتساءلت:” لماذ يتدخلون بشكل سافر في بلادنا؟، إن لم تكن هذه الدول تعول عليه في أمر ما، ولا ننسى أن تم تغيير رئاسة المفوضية بعد انتخابات المؤتمر الوطني ولم يحدث شئ ولم ينقلب العالم، ولم تقف الانتخابات، بل في نظري يجب تغيير المفوضية بعد كل انتخابات حتي نتجنب الكثير من الأمور التي تضر بنتائج الانتخابات.