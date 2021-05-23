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«الدبيبة» و«المشيشي» يفتتحان المنتدى والمعرض الاقتصادي «الليبي – التونسي»

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي”، صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية: “قام الرئيسان بجولة داخل أروقة المعرض اطلعا خلالها على ما تضمنته أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية”.

يذكر ان أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات شاركت في فعاليات المعرض إلى جانب 1200رجل أعمال.

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اقتصاد الدبيبة المشيشي المعرض الاقتصادي الليبي التونسي تونس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اردوغان غير قادر علي دعم عملاءه في تونس لأن اقتصاد تركيا هو الآخر متعثر فطلب من عميل تركيا في تونس ان يزور عميل تركيا في ليبيا وبالتالي تتكفل ليبيا المعطل فيها كل مصالح مواطنيها بدعم تونس فالفكره من اردوغان بعدما أشتكي له الوغد الغنوشي والتنفيذ من العملاء عميل يعطي وعميل يستلم

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