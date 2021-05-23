«الدبيبة» و«المشيشي» يفتتحان المنتدى والمعرض الاقتصادي «الليبي – التونسي»

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي”، صباح اليوم الأحد فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية: “قام الرئيسان بجولة داخل أروقة المعرض اطلعا خلالها على ما تضمنته أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية”.

يذكر ان أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات شاركت في فعاليات المعرض إلى جانب 1200رجل أعمال.