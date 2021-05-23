في كلمته خلال افتتاح اعمال المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي .. الدبيبة: نرحب بكل شركائنا في البناء والتنمية والإعمار

دعا رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في ليبيا وتونس الى تكثيف التواصل وعقد المنتديات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية والاعمار ويفتح مجالات واسعة للتعاون في البلدين .

الدبيبة، وفي كلمة القاها في افتتاح اعمال المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي، اليوم الإثنين، بمعرض طرابلس الدولي بحضور رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، قال: “اخوتي اليوم والامس ما أبعد امس عن اليوم هذا الموقع كان بالامس يتلقى صواريخ من السماء واليوم نرى بأن الليبيين محتفلين بإعادة هذا الشريان الحيوي” .

وحيا الدبيبة في كلمته الجهود التي قام بها منظمو هذا المحفل الاقتصادي الكبير والمعرض المصاحب له ، مرحبا بكل شركاء ليبيا في البناء والتنمية والإعمار.

وقال: “لانريد الدمار بعد اليوم نريد الأعمار وليصبح عنوان ليبيا الامن والاستقرار إن شاء الله”.