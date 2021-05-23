الرميح: المنقوش مرشحة رئاسية في الانتخابات المقبلة

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي الرميح، إن الدكتورة نجلاء المنقوش، ستكون مرشحة رئاسية في انتخابات ديسمبر 2021، وفقا لمعلومات مؤكدة إليه.

الرميح، وفي مداخلة مع قناة “الحدث” السعودية، أضاف: إن القرار رقم 5 الصادر عن مجلس النواب الليبي بأغلبية مطلقة، في شهر 8 من عام 2014، يحدد آلية انتخاب رئيس الدولة، وهو عن طريق الاقتراع السري المباشر، وهو قرار سيادي لا نقاش ولا جدال فيه.

ولفت إلى أن إرادة تركيا والمليشيات في ليبيا لن تستطيع أن تقف حائلا أمام إرادة المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن، بشأن إنهاء انتهاكاتهما في ليبيا.

وشدد الرميح، على أن المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن شددت على توقيع عقوبات على من يعرقل العملية السياسية في ليبيا.

وأوضح أن قراري مجلس الأمن 25/70 و25/71، ليس كمثلهما من قرارات ملزمة، صدرا تحت البند السابع، وبالتالي هما قراران ملزمان، بعد أن عانت ليبيا منذ 10 سنوات من تلكؤ المجتمع الدولي ومتاجرته بالأزمة الليبية وإطالة أمد الصراع.

وأشار إلى أنه بعد تحديد الخطوط الحمراء في سرت والجفرة، انتبه المجتمع الدولي وخاصة مصر الكنانة والمملكة العربية السعودية اللتين عزمتا أمرهما على إنهاء الصراع في ليبيا.