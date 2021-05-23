خلال كلمته في المعرض المشترك للمنتجات التونسية بطرابلس.. وزير الاقتصاد: نلتقي من أجل بناء شراكة طويلة المدى

اعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الأحد، رسميا عن افتتاح المنتدى الاقتصادي والمعرض المشترك للمنتجات التونسية بمعرض طرابلس الدولي ، للتعريف بالمنتج التونسي في الأسواق الليبية للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمنافع المتبادلة، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.

واستهل الحويج كلمته خلال حفل الافتتاح مرحبا برئيس الوزراء في تونس، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي يرعى هذا اللقاء، وكذلك الوزراء، ورجال الأعمال جميعاً على ارض ليبيا .

وقال: “نلتقي أمس واليوم من أجل بناء شراكة طويلة المدى وتبادل المنافع الاقتصادية وتجاوز الإجراءات الإدارية وأثار حقبة من الماضي لبناء المستقبل الواعد ، ولنا إرادة وطنية جميعاً في ليبيا وتونس ورؤيا حديثة وإدارة تتجاوز وتختصر الزمن من أجل زيادة حجم التبادل التجاري ليصل في المدة القصيرة إلى 2 مليار دولار وكذلك زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات وتجارة العبور”.

وأضاف: “نحن في ليبيا أعلنا في السابق عدد من المناطق الخاصة والحرة في زوارة، مصراته، بنغازي، طبرق والتي ترتبط بعدد من مناطق العبور والحرة في الجنوب”.

وأكد الوزير أن الوزارة نعمل معاً من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه المتعاملين التجاريين والمستثمرين من الجانبين، وتفعيل وتحديث اتفاقيات حرية التنقل والإقامة والتملك وانتقال رأس المال بحرية وتفعيل دور القطاع الخاص بين البلديْن ، مبينا ان القطاع الخاص ورجال الأعمال والغرف ومجالس الأعمال هي الرافعة الاقتصادية للحقبة القادمة والتي تختصر الزمن.