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النعاس: مستقبل ليبيا يرسمه الشعب وفق الدستور الذي يصنعه

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

طالب حراك “الاستفتاء أولا” بعرض مسودة الدستور على الشعب الليبي للاستفتاء عليها قبل إجراء الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وفي هذا الصدد ودفاعا عن هذا الاتجاه قال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إن السيادة للشعب ولا سيادة للبعثة، متسائلاً عما إذا أصبحت ليبيا ومستقبل الشعب رهينة في يد البعثة الأممية.

وشدد النعاس على أن “مستقبل ليبيا يرسمه الشعب وفق الدستور الذي يصنعه، ويجب النضال من أجل تمكين الشعب من تقرير مصيره بنفسه”، حسب تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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