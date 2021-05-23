«الدبيبة»: يجب تكثيف الفعاليات الاقتصادية بين ليبيا وتونس

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولي الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في ليبيا وتونس إلى تكثيف التواصل وعقد المنتديات الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار ويفتح مجالات واسعة للتعاون في البلدين.

وقال الدبيبة في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي «الليبي – التونسي» اليوم بمعرض طرابلس الدولي بحضور رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي: “اليوم والأمس. ما أبعد أمس عن اليوم هذا الموقع كان بالأمس يتلقى صواريخ من السماء واليوم نرى بأن الليبيين محتفلين بإعادة هذا الشريان الحيوي”.

وأضاف “أحيي الجهود التي قام بها منظمو هذا المحفل الاقتصادي الكبير والمعرض المصاحب له، وأرحب بكل شركاء ليبيا في البناء والتنمية والإعمار”.