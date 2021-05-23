وزير الإسكان المصري: زيارة الوفد المصري إلى ليبيا وتم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين الدولتين

قال وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار إننا تحدثنا مع الجانب الليبي خلال زيارة وفد مصري إلى طرابلس، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من الملفات، وخاصة الإسكان، مؤكدا أنهم مهتمون جدا بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان، وتحديدا التجربة المتكاملة، ومنها إنشاء الوحدات السكنية والتمويل العقاري.

الجزار، وخلال تصريحاته لقناة “إكسترا نيوز”، أضاف: “أن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا كان من بينها مجموعة من شركات الإسكان التي تعمل في مصر، وتم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين الدولتين”.