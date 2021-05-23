ليبيا الان

وزير الإسكان المصري: زيارة الوفد المصري إلى ليبيا وتم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين الدولتين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار إننا تحدثنا مع الجانب الليبي خلال زيارة وفد مصري إلى طرابلس، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن العديد من الملفات، وخاصة الإسكان، مؤكدا أنهم مهتمون جدا بتطبيق استراتيجية مصر في التعامل مع ملف الإسكان، وتحديدا التجربة المتكاملة، ومنها إنشاء الوحدات السكنية والتمويل العقاري.

الجزار، وخلال تصريحاته لقناة “إكسترا نيوز”، أضاف: “أن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا كان من بينها مجموعة من شركات الإسكان التي تعمل في مصر، وتم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم بين الدولتين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك