الفيتوري: كل تحركات وزارة الدفاع التركية في الداخل الليبي لا توحي بخروجهم في وقت قريب

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن البعثة الأممية للدعم في ليبيا لن تنجح في إخراج مرتزقة تركيا؛ لأن الرئيس التركي ضرب بكل المواثيق والمعاهدات عرض الحائط، وهو بالتالي لن يلتفت للمناورات السياسية.

الفيتوري وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، أوضح أن كل تحركات وزارة الدفاع التركية في الداخل الليبي لا توحي بخروجهم في وقت قريب، فهم موجودون في القواعد العسكرية غربي البلاد “معيتيقة، والكلية الجوية والوطية”، ويضخون لها أطنانًا من المعدات الحربية.

وأكد أن البعثات السابقة لليبيا لم تقدم لها إلا مزيدًا من الفوضى والدماء، ولعل أسوأ جرائمها في حق الليبيين استجلابها السراج وحكومة الوفاق غير الشرعية السابقة، الذين يرون أن الطريق لاحتلال البلد من قبل تركيا.

وتابع المحلل السياسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يبحث عن حلول تخرجه من ليبيا، وأن كل ما يريده حقًا هو وجود الفوضى الخلاقة التي بفضلها سيستمر في نهب الخزينة الليبية بواسطة عملائه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية