معيتيق: انهيار الاقتصاد التونسي ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها

ليبيا – اعتبر عضو المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أن زيارة الوفد التونسي الذي يضم رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعدد من رجال الاقتصاد والمال يأتي بعد تعثر مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية.

معيتيق أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن انهيار الاقتصاد التونسي ستكون له مضاعفات خطيرة على اقتصاد ليبيا وأمنها واستقرارها، والعكس أيضًا صحيح.

ونوّه إلى أن ترابط العلاقات الأمنية والاقتصادية والجيو استراتيجية بين ليبيا وتونس خيار استراتيجي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية