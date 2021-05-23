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المبعوث الأميركي إلى السودان يدعو لعودة المقاتلين من ليبيا

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث أن القلق من التدخلات في ليبيا لم يكن يتعلق فقط بالمقاتلين السودانيين، بل بجميع المقاتلين الأجانب، الذين كان من المفترض أن يغادروا ليبيا في أكتوبر الماضي.

وأضاف بوث لدى سؤاله عن التدخلات التي تقوم بها بعض الميليشيات العسكرية، أو التي يتهم السودان بالضلوع فيها في الصراع الإقليمي، أن هناك عناصر، خاصة من بعض المجموعات الثورية السودانية في ليبيا، وقال إنه أوضح لقادتهم، أن عليهم إخراج مجموعاتهم.

وشدد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان على أن واشنطن تريد مغادرة جميع المقاتلين الأجانب ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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