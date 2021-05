خفر السواحل يُحبط محاولة هجرة نحو الشواطئ الأوروبية

تمكنت عناصر جهاز خفر السواحل الليبي، فجر اليوم، من إنقاذ 261 مهاجرا، كانوا في طريقهم إلى الشواطىء الأوروبية على متن زورق مطاطي.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق في رئاسة أركان القوات البحرية، أن زورق “الزاوية” تحرك بعدما تلقى نداء استغاثة، وعمل على إنقاذ المهاجرين وإنزالهم في قاعدة طرابلس البحرية، قبل نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وكان خفر السواحل الليبي قد أعاد منذ أيام قليلة، 680 مهاجرا إلى ليبيا خلال عملية إنقاذ نفذها مطلع الأسبوع، حسبما أعلنته المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية.

