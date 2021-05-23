المنقوش: نتطلع لتنفيذ التفاهمات في مجال الكهرباء مع قطر بأسرع وقت ممكن

ثمنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش «تفاهمات المختصين الليبيين والقطريين في مجال الكهرباء»، وقالت «نتطلع إلى تنفيذها بأسرع وقت ممكن».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن المباحثات الليبية القطرية دعت إلى تشكيل لجان مشتركة لإعادة تقييم ودراسة الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم مع قطر».

وفي وقت سابق، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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