وزير الخارجية القطري: نتطلع لزيارات متبادلة من «الرئاسي» وحكومة الوحدة الوطنية

قال وزير الخارجية القطري وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده «تتطلع لزيارات متبادلة من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة فرص التعاون بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية نجلاء المنقوش الأحد «قطر موقفها ثابت تجاه ليبيا وندعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة».

وفي وقت سابق، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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