بوفايد: هناك مخرج آمن للأساس الدستوري المتين لانتخابات 24 ديسمبر القادم

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن هناك مخرجًا آمنًا للأساس الدستوري المتين لانتخابات 24 ديسمبر القادم.

بوفايد قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: إنه بإمكان البعثة الأممية، خلال عشرة أيام لا أكثر، جمع كل أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة، بمجمع قاعات سرت، وبرئاسة مشتركة لأكبر أعضائهما سنًا.

وتابع: “والتصويت خلال الجلسة للمفاضلة بين خيارات الأساس الدستوري المتين لانتخابات 24 ديسمبر القادم البرلمانية والرئاسية، وتنتهي القصة المعقدة، التي تتخبط فيها منذ شهور وسنوات، لكنهم لا يفعلون”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية