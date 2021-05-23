اقعيم: لابد من إعادة الثقة بين عناصر الشرطة والمواطن

>> فرج العبدلي يشدد على ضرورة إعادة الثقة بين عناصر الشرطة والمواطن

وكيل وزارة الداخلية: علينا مساعدة الليبيين دون قبلية أو تحييز اجتماعي

اجتمع وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم العبدلي”، اليوم الأحد، بكافة مُدراء الإدارات العامة ومُدراء الأمن ورؤساء الأجهزة والفروع التابعة للداخلية لوضع أساس وخطوط عريضة للعمل الأمني والانطلاقة الحقيقية لدعم المؤسسة الشُرطية وتعزيز الثوابت المهنية والقوانين التي تضمن الحرفية في أداء الواجب الوطني.

شدد وكيل وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، على عدم التهاون والضرب بيد من حديد لكل من تُسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومُقدراته وضرورة إعادة الثقة بين عناصر الشرطة والمواطن في كافة أرجاء البلاد والالتزام والتقيد بتنفيذ القوانين واللوائح المعمولِ بها في وزارة الداخلية فيما يخص التحقيقات ونزاهة العمل الأمني وضرورة خلق آلية للرفع من كفاءة رجال الشرطة من خلال الدورات التدريبية.

وأكد أهمية النظر في مشاكل رجال الشرطة وحلحلتها، ومُناشدًا الإدارة العامة للتفتيش والمُتابعة بضرورة تشديد عملها وتنبيه مُنتسبي الداخلية بالالتزام بالعمل المهني أهمه الانضباط وحسن التعامل مع عامة المواطنين وتقديم يد العون دون النظر إلى القبلية أو التحييز الاجتماعي.

وتطرق وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، في اجتماع اليوم، إلى ضرورة التنسيق المُباشر مع غُرفة العمليات وتمكينها بكافة المعلومات وتدوين كافة المُلاحظات للمتابعة المُباشرة والتوجيه القانوني.