الرعيض: طالبنا الجانب التونسي بالافراج عن أموال بعض رجال الأعمال الليبيين المجمدة في بنوكهم

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض بزيارة رئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له من رجال الأعمال إلى مدينة طرابلس أمس السبت، لافتًا إلى أن تونس تمثل البعد الاستراتيجي لليبيا؛ حيث تعتبر الزيارة مهمة لتحقيق انطلاقة جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

الرعيض وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت، أشار إلى تفعيل معبر رأس جدير رسميًا، وزيادة خطوط المرور وتحسين معاملة الليبيين بالمنافذ، إلى جانب استئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها إلى ليبيا.

وحثَّ على ضرورة حسم بعض الاتفاقات خلال هذه الزيارة، منها إلغاء قوائم تشابه الأسماء، والإفراج عن أموال بعض رجال الأعمال الليبيين المجمدة في تونس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية