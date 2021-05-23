الباروني: السلاح سيكون دائمًا عقبة في طريق الديمقراطية في ليبيا

ليبيا – قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن تنظيم الإخوان لا محاله سيواجه خسارة كبيرة في الانتخابات القادمة، كونه أصبح بلا شعبيه، بعدما قام به في ليبيا على مدار الـ10 سنوات الماضية من انتهاكات سياسية وعسكرية راح ضحيتها مئات المدنيين.

الباروني لفت في تصريح “لسكاي نيوز عربية” أن الضغط الأمريكي الأوروبي وصل لذروته ضد من يريد تعطيل الانتخابات، وأن المجتمع الدولي أظهر حزمه الآن للتيارات الراغبة بإفشال العملية السياسية؛ مضيفًا: ولكن السؤال هنا، هل سيستطيع تحجيم قوة السلاح المفروضة على الأرض؟.

وتابع الباروني في عام 2014 وقف المجتمع الدولي عاجزًا عن ضبط الأمور، واستطاع الفصيل السياسي الخاسر في الانتخابات من قلب الطاولة بقوة السلاح، وسيطر على الغرب الليبي بأكمله ومنع اكتمال العملية السياسية.

كما أشار إلى أنه لا بد من وضع قوانين حازمة تمنع من تكرار هذا السيناريو لإنهاء هذه الممارسات، مؤكدًا على أن السلاح سيكون دائمًا عقبة في طريق الديمقراطية في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية