وزير خارجية قطر: اتفقت مع الدبيبة على متابعة مجالات التعاون بين البلدين

جدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر محمد بن ناصر آل ثاني، دعم الدوحة للعملية السياسية في ليبيا ورفضها للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي بما يفضي إلى المحافظة على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، على حد قوله.

وقال آل ثاني في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الذي عقد اليوم الأحد بطرابلس، إن دولة قطر تجدد موقفها الثابت الداعم تجاه الشعب الليبي، ونحمل رسالة ود ومودة وأخوة من أمير البلاد والشعب القطري للمجلس الرئاسي والحكومة والشعب الليبي ونؤكد دعمنا المطلق للعملية السياسية في ليبيا المدعومة من الأمم المتحدة”، حسب ادعائه.

وأوضح وزير الخارجية القطري أنه أجرى مباحثات هامة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تناولت العلاقات الثنائية وسبل التعاون في المجالات كافة مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم ومتابعة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وفق ادعائه.

وأعرب “آل ثاني” عن الأمل في أن تتكرر مثل هذه اللقاءات مع المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة والمستويات كافة لتوسيع مجالات التعاون وتطويرها بما يحقق المصلحة المشتركة، وفق زعمه.