بالصور | الدبيبة والمشيشي يفتتحان فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي

ليبيا – افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي اليوم الأحد فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، والذي يستمر مدة ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.

الرئيسان قاما بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة بجولة داخل أروقة المعرض اطلعا خلالها على ما تضمنته أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات، منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية.

يُشار إلى أن أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات شاركت في فعاليات المعرض إلى جانب 1200 رجل أعمال.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية