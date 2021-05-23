سعيد: لابد من إقرار قانون الميزانية لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية

قال عضو مجلس النواب، أبوبكر سعيد، إن أحد البنود المطروحة للنقاش في جلسة الغد الإثنين، المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعدل.

سعيد، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف:” ندعو الزملاء أعضاء المجلس للنظر في تمرير القانون وعدم عرقلته بغض النظر عن الملاحظات التي أبداها البعض”.

وتابع: ”البلاد بحاجة لقانون ميزانية معتمد، تستطيع من خلاله حكومة الوحدة الوطنية الإنفاق على كافة المدن والقطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية”.

واستطرد: ”بالتوازي يجب البث مباشرة في مسألة توحيد مؤسسات الدولة وتكليف كفاءات لتسييرها خاصة “مصرف ليبيا المركزي، الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة”، ومن خلال هذه المؤسسات يُمكن مراقبة ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها في حالة ما وُجد أي قصور أو مخالفات” .