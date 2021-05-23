وزير تونسي سابق لـ “بوابة افريقيا”: زيارة المشيشي إلى ليبيا ناجحة وهذه أبرز المكاسب التي حققتها

اعتبر الوزير التونسي السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة هشام المشيشي رفقة وفد حكومي رفيع المستوى ووفد من رجال الأعمال منذ أمس السبت إلى ليبيا ناجحة رغم أنها أتت متأخرة.

وأكد محسن حسن, في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الأحد, أن زيارة المشيشي إلى ليبيا تطرقت إلى مسائل محورية وحققت مكاسب هامة, على رأسها ملف تطوير التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وأوضح الوزير التونسي السابق والخبير الاقتصادي أن ليبيا كانت قبل سنة 2011 الشريك الاقتصادي الأبرز لتونس من جانب التبادل التجاري, مبينا أن عوامل سياسية وأمنية وغيرها عرقت التواجد الاقتصادي التونسي في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار حسن إلى أن زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ليبيا ستعالج عديد الإخلالات المطروحة وستمكن من تطوير التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة طرحت ملفات هامة, على غرار حق التنقل والتملك وفتح المعابر وفتح الاعتمادات بين البنك المركزي التونسي والمصرف المركزي الليبي, إلى جانب تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا, وهو ما من شأنه تطوير التبادل التجاري بين البلدين نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.

وشدد محسن حسن على أن مساهمة تونس في إعادة إعمار ليبيا ستكون مهمة جدا بناء على عدة عوامل أهمها المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس, والذي لا يمكن التراجع عنه, والاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده ليبيا خلال الفترة الأخيرة تمهيدا لإجراء الانتخابات المقبلة.

وتابع بأن الوضع السياسي الحالي في كل من تونس وليبيا يشكل حافزا كبيرا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين, لافتا في الأثناء إلى أن مشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري ببن قردان في مراحل متقدمة وأن هذا المشروع سيشكل حلا من الحلول المحورية لتفعيل تكامل واندماج اقتصادي حقيقي وثري بين البلدين.

وفي سياق متصل, شدد محسن حسن على أن الشراكة بين ليبيا وتونس والجزائر معطى جيوستراتيجي قد يغير الكثير في أوضاع البلدان الثلاثة.