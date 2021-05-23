الهنقاري: زيارة وزير خارجية قطر تبشر بالخير والاستقرار

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” زيارة وزير الخارجية القطري، دولة المساندة والداعم للثورة الليبية، تبشر بالخير والاستقرار، واستمرار الدعم السياسي للمرحلة الانتقالية والمسار الديمقراطي”.
واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم الأحد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من السادة الوزراء.
وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
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