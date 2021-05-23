الهنقاري: زيارة وزير خارجية قطر تبشر بالخير والاستقرار

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” زيارة وزير الخارجية القطري، دولة المساندة والداعم للثورة الليبية، تبشر بالخير والاستقرار، واستمرار الدعم السياسي للمرحلة الانتقالية والمسار الديمقراطي”.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم الأحد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وعدد من السادة الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.