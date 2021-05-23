الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة ينظم ورشة عمل ليبيا تنتخب رئيسها

نظم الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة بالشراكة مع حراك ليبيا تنتخب رئيسها ، وبالتعاون مع منظمة نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية أمس، ورشة عمل بعنوان : (ليبيا تنتخب رئيسها)، بقاعة المناقشات بكلية الآداب في مصراتة، بحضور ومشاركة عدد كبير من طلبة الجامعة، ومجموعة من الناشطين بالمدينة، إضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن العام.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
حراك ليبيا تنتخب رئيسها يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها واحترام نتائجها
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
كوبيتش يبحث مع وزير الخارجية التركي آخر المستجدات في ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الهنقاري: زيارة وزير خارجية قطر تبشر بالخير والاستقرار
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
البكوش: الحديث عن العقوبات الدولية أصبح سمجًا وسخيفًا
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك