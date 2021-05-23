الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة ينظم ورشة عمل ليبيا تنتخب رئيسها

نظم الاتحاد العام لطلبة جامعة مصراتة بالشراكة مع حراك ليبيا تنتخب رئيسها ، وبالتعاون مع منظمة نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية أمس، ورشة عمل بعنوان : (ليبيا تنتخب رئيسها)، بقاعة المناقشات بكلية الآداب في مصراتة، بحضور ومشاركة عدد كبير من طلبة الجامعة، ومجموعة من الناشطين بالمدينة، إضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن العام.

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