اللافي والكوني يلتقيان رئيس الحكومة التونسية

التقى النائبان الأول والثاني لرئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، في العاصمة طرابلس اليوم، رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الذي جدد التأكيد على استعداد تونس لمرافقة الليبيين في إعادة بناء مؤسساتهم، وتأمين المرحلة الانتقالية، ووضع خبرتها على ذمة الأشقاء الليبيين في هذا المجال.

من جهتهم أكد اللافي والكوني على تميز العلاقات الليبية التونسية، وعلى رغبة ليبيا في تطوير تعاونها مع تونس في مختلف المجالات، كما أكدا على تكامل وجهات النظر وانسجام الرؤى بين الحكومتين فيما يتعلق بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، كما شددا على التوافق بين الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي من أجل تدعيم هذه العلاقات.

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