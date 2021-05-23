هيئة صياغة الدستور تطالب كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية

طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

الهيئة، وفي بيان لها، قالت: “بأنها تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل”.

وأعلنت الهيئة بأنها ستتخد كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وفقا لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات صلة .

وأنها ترفض لما انتهت له اللجنة القانونية ،فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تشكيل لجنة تتولى النظر فيما أسمته الاعتراضات على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية.