تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين ليبيا وقطر

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان مشتركة لدراسة وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته المنقوش ونظيرها القطري، اليوم الأحد، بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، ونشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشادت المنقوش في حديثها للصحفيين بالدور القطري الداعم لليبيا منذ 2011 وللمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى لتوليهم لمهامهم، مشيرة إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من تجربة دولة قطر في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير في مختلف المجالات وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، «خاصة مجال الكهرباء الذي تم بخصوصها عدة تفاهمات مع المختصين في هذا المجال لتنفيذها في أسرع وقت ممكن».

وقالت المنقوش «تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين وتفعيلها بما يتناسب ويخدم مصالح للشعبيين الشقيقين»، مطالبة بعودة السفارة القطرية إلى العمل من داخل مدينة طرابلس.

– وزير الخارجية القطري: نتطلع لزيارات متبادلة من «الرئاسي» وحكومة الوحدة الوطنية

– المنقوش: نتطلع لتنفيذ التفاهمات في مجال الكهرباء مع قطر بأسرع وقت ممكن

– وزير الخارجية القطري: بحثنا التعاون في دعم المرحلة الانتقالية والعملية السياسية

– المنقوش: طلبنا عودة البعثة الدبلوماسية القطرية إلى العاصمة طرابلس

ورحبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، «بخطوات التقارب القطري المصري»، قائلة: «إنه مما لا شك فيه أن مصلحة دولنا ومنطقتنا تتطلب منا العمل بانسجام وتجانس يخدم قضايانا المصيرية ولعل العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني يؤكد وحدة شعوبنا ضد قضاياه المصيرية ويؤكد حاجتنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك».

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «أن موقف قطر ثابت تجاه الشعب الليبي الشقيق ومتضامن معه»، مضيفا أنه يحمل «رسالة ود ومحبة وأخوة من صاحب السمو أمير البلاد والشعب القطري إلى الشعب الليبي وندعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة».

كما أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في تصريحات للصحفيين في طرابلس أنه «تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم الاتفاقيات بين الدولتين»، داعيا إلى زيارات متبادلة من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة فرص التعاون بين البلدين الشقيقين».

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