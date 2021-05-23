ليبيا الان

القماطي: الجارة تونس تمر بأزمة اقتصادية حادة وعلينا مساعدتها بسلفة أو وديعة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف «حزب التغيير»، إن الجارة تونس تمر بأزمة اقتصادية حادة، بسبب أثر جائحة كورونا على اقتصادها الخدمي.

وناشد القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المجلس الرئاسي والحكومة، بتقديم وديعة أو سلفة مستعجلة لدعم تونس الشقيقة.

وأضاف:” قلت للرئيس الراحل الباجي قايد سبسي في لقاء:” نحن شعب واحد في دولتين، واستقرارنا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا مرتبط لا يتجزأ”.

ووصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى طرابلس، أمس السبت، حيث أقيم لرئيس الوزراء التونسي، استقبال رسمي تضمن عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وعرض طابور الشرف.

وتستغرق زيارة رئيس الوزراء التونسي إلى ليبيا يومين، ويرافقه فيها وفد سياسي واقتصادي كبير يضم العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • إنشاء الله غير يثمر فيهم ـ هاذي الازمة بسبب مساواة الرجال بالنساء ـ وهي امزمة نصب وإحتيال ـ وكلهن هربوا في قطر والامارات وفرنسا ببفلوس الدولة ـ
    وتوا جايين يبوا ليبيا تساعد ـ مابعد تهميش تاورغاء وترهونة والجنوب الليبي والله

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  • عشر سنوات من حكم النهضة الخرفانى نهبوا فيه ثروة شعب تونس وهذا المش يشى مثل المش يشى خروف غبى يحكم باسم تحالف الغنوشى الارهابى وكلب تونس نبيل القروى الفاسد ولا امل فى اصلاح تونس الا بالقضاء على هذا التحالف السرطانى واى اموال سيحصلوا عليها من ليبيا ستذهب لكرش الغنوشى ونبيل القروى كما ذهبت من قبل اموال قطر فمن اولى بدعم هذه الخرفان الان لانقاذهم من الافلاس ليبيا ام قطر !! فليبيا نهبها خليفة المفلسين لدعم الليرة الحقيرة وجعل ليبيا فقيرة فهل كتب على ليبيا تحمل نتسجة فساد الخوان !!!

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