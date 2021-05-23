القماطي: الجارة تونس تمر بأزمة اقتصادية حادة وعلينا مساعدتها بسلفة أو وديعة

قال جمعة القماطي، رئيس ما يعرف «حزب التغيير»، إن الجارة تونس تمر بأزمة اقتصادية حادة، بسبب أثر جائحة كورونا على اقتصادها الخدمي.

وناشد القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، المجلس الرئاسي والحكومة، بتقديم وديعة أو سلفة مستعجلة لدعم تونس الشقيقة.

وأضاف:” قلت للرئيس الراحل الباجي قايد سبسي في لقاء:” نحن شعب واحد في دولتين، واستقرارنا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا مرتبط لا يتجزأ”.

ووصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى طرابلس، أمس السبت، حيث أقيم لرئيس الوزراء التونسي، استقبال رسمي تضمن عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وعرض طابور الشرف.

وتستغرق زيارة رئيس الوزراء التونسي إلى ليبيا يومين، ويرافقه فيها وفد سياسي واقتصادي كبير يضم العديد من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والصناعية ورجال الأعمال التونسيين.