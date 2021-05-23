رئيس الحكومة التونسية: نحن شعب واحد في دولتين (صور)

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره التونسي هشام المشيشي، صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي-التونسي.

وعلى هامش الافتتاح قال المشيشي في تصريحات للصحفيين بحضور مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “تونس تضع جميع خبراتها في كافة المجالات رهن إشارة ليبيا، نحن مع أشقائنا في ليبيا ويربطنا روابط إنسانية وحضارية تتخطى كل الظروف، ونحن على استعداد تام لمواكبة ليبيا في مرحلة البناء القادمة”.

وتابع المشيشي، “يوجد تطابق تام في وجهات النظر بين تونس وليبيا خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التونسية الليبية ومنها تسريع وتسهيل إجراءات التنقل ما بين تونس وليبيا، فنحن شعب واحد في دولتين”.

وأكد المشيشي، أن انطلاق المنتدى والمعرض الاقتصادي يضم فوق 150 شركة و1200 مستثمر، قائلا “هذه الانطلاقة تعد ديناميكية تجارية اقتصادية نواكبها بحذف القيود والحدود التجارية والاقتصادية التي تقف أمام الاستثمار في الجهتين، الليبيين والتونسيين شعب واحد، ونحن نعمل لرفع كل القيود التي تمنع وتحد من إقامة الليبي أو تنقله وهذه ليست شعارات فقط فالمواطن الليبي والتونسي أشقاء”.

وفي السياق قال رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التونسيين فهمي شعبان، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن مستقبل تونس وليبيا مستقبل مشترك، فنحن شعب واحد وجيران في الحدود ونستطيع الانتقال إلى قلب طرابلس من تونس خلال ساعات معدودة”، مشيرا إلى أن تونس تسعى لاسترجاع المستثمرين الليبيين إلى تونس، وكذلك أخذ حصة تونس في عمليات إعادة إعمار ليبيا.