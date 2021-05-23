المشيشي للكوني واللافي: تونس مستعدة لتأمين المرحلة الانتقالية في ليبيا

جدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي استعداد بلاده لمرافقة الليبيين في إعادة بناء مؤسساتهم وتأمين المرحلة الانتقالية ووضع خبرتها على ذمتهم في هذا المجال.

جاء ذلك في لقاء بالقاعدة البحرية طرابلس، مع النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وأكد كل من الكوني واللافي رغبة ليبيا في تطوير تعاونها مع تونس في مختلف المجالات، وشددا على تكامل وجهات النظر وانسجام الرؤى بين الحكومتين.

وافتتح المجتمعون المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، اليوم الأحد، بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، مما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة بين البلدين في مجال إعادة الإعمار.