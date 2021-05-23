وزير الصناعة ونظيره التونسي يشددان على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة

اجتمع وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسه، مع نظيره التونسي أحمد أبوسعيد، اليوم الأحد، على هامش افتتاح المنتدى والمعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري.

وتناول اللقاء، إمكانية تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال الأنشطة الصناعية والاتفاق على وضع آلية للتعاون المشترك فيما يتعلق بمجال الصناعة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة لبعض المصانع في كل من البلدين.

كما تلقى الوزير، دعوة رسميه من نظيره أحمد أبوسعيد لزيارة دولة تونس؛ للاطلاع على الأنشطة الصناعيه وزيارة المصانع والشركات الصناعيه الكبرى بها.

وشارك وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسه في افتتاح المنتدى والمعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه ورئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالبلدين.