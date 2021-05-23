ليبيا الان

ليبيا وتونس تبحثان خطط القضاء على “التهريب” وتبادل المعلومات بشأن “المطلوبين”

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتفقت وزارة الداخلية الليبية ونظيرتها التونسية على ضرورة تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية.

جاء ذلك في اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية زهير الصديق، أمس السبت، حيث بحثا إمكانية فتح مسارات جديدة بالمنافذ البرية للحد من الازدحام بالمعابر الحدودية، وتسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين.

وناقش الاجتماع مسألة تشابه الأسماء وضرورة وضع الحلول السريعة لها، وتطرق إلى ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا من ليبيا وتونس، وقضايا التهريب وتداعياتها على أمن البلدين وإيجاد الخطط الأمنية التي من شأنها أن تسهم في القضاء على هذه الظاهرة.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك