وزارتا الداخلية تبحثان تسهيل عبور المسافرين والبضائع

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، العميد بشير الأمين، مع المدير العام للأمن الوطني التونسي، زهير الصديق، تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية،بالإضافة إلى مناقشة تسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين، وملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين .فضلا عن التطرق إلى قضايا التهريب وتداعياتها على أمن البلدين، وإيجاد الخطط الأمنية بالخصوص.
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قناة ليبيا
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