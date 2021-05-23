المنقوش: نتطلع لدعم قطر للاستقرار في ليبيا

أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بدور قطر ومواقفها المستمرة في دعم الليبيين منذ بدايات “الثورة سنة 2011″، على حد قولها.

وأعربت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن الثاني، عن الشكر لدولة قطر على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مشيدة بدورها في دعم الحوار السياسي الليبي ومخرجاته.

ودعت المنقوش إلى تشكيل لجان مشتركة من الطرفيْن لإعادة تقييم اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلديْن وفي مختلف المجالات وتفعيلها بما يخدم مصالح الشعبيْن.

وقالت وزيرة الخارجية: “أكدنا خلال المباحثات على الاستفادة من تجربة دولة قطر في دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير في مختلف المجالات”، مثمنة تفاهمات المختصين في مجال الكهرباء والتطلع إلى وضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن .

وأكدت المنقوش على انسجام المواقف الرسمية لليبيا مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بليبيا والتصميم الدولي بالخصوص الذي تقابله إرادة من السلطات الليبية في تحقيق الاستقرار والتطلع لدعم دولة قطر لهذا الموقف دوليا.

وحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش السلطات القطرية على ضرورة عودة بعثتها الدبلوماسية إلى ليبيا، للعمل من العاصمة طرابلس لتعزيز العلاقات وتطوير مختلف مجالات التعاون.