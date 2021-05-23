أكثر الدول امتلاكًا للمدرعات.. ليبيا ليست بأفضل حال

كشف موقع “globalfirepower” المختص في الشؤون العسكرية، عن قائمة أكثر الدول امتلاكًا للمدرعات بمختلف أنواعها المخصصة للجيوش ومشاة البحرية، ولم تشمل الدراسة المنتجات قيد التطوير حاليًا أو قيد الطلب في العام القادم.

وقد جاءت روسيا في المركز الأول حيث تمتلك 13 ألف مدرعة من مختلف الأنواع والأشكال، وتتفوق بأكثر من الضعف عن كوريا الشمالية صاحبة المركز الثاني إذ تمتلك 6145 مدرعة.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد جاءت في المركز الثالث وتمتلك 6100 مدرعة، ورابعًا الهند بـ 4730 مدرعة، وكان المركز الخامس بمثابة المفاجأة وجاءت فيه سوريا التي تمتلك 3740 مدرعة، وتلتها جمهورية مصر العربية بـ 3735 مدرعة.

أما ليبيا فقد احتلت المركز 63 إذ تمتلك 200 مدرعة، وجدير بالذكر أنها احتلت المركز 70 من أصل 140 في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021.

وقد جاءت المغرب كثالث أكثر دولة عربية تمتلك مدرعات بـ 3033 واحتلت المركز العاشر على مستوى العالم، لتكون بذلك 3 دول عربية ضمن أكثر 10 دول في العالم تمتلك مدرعات.

كما جاءت الجزائر في المركز 15 وتمتلك 2024 مدرعة وهي في المركز الرابع عربيًا، ثم المملكة العربية السعودية في المركز 21 عالميًا والسادس عربيًا بـ 1062 مدرعة.

ثم السودان 830 مدرعة، الإمارات العربية المتحدة 434 مدرعة، اليمن 400، الكويت 367، لبنان 361، العراق 309، ليبيا 200، البحرين 180، تونس 170، عمان 117، جنوب السودان 110، قطر 86، موريتانيا 103.

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